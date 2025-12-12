Στο Real View σχολίασε η Έλενα Χριστοπούλου τη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα η Βίκυ Καγιά στη Φαίη Σκορδά, όπου η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που την οδήγησαν να απομακρυνθεί από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια.

Η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε πως, παρότι σέβεται την ανάγκη της Βίκυς Καγιά να μιλήσει για όσα την επηρέασαν, θεωρεί πως ορισμένες αναφορές σε «τοξικότητα» και δύσκολες συνεργασίες επαναλαμβάνονται χωρίς να φωτίζεται και η προσωπική ευθύνη.

«Τα τελευταία 2,5–3 χρόνια λείπει από την τηλεόραση και συνεχώς ακούω για τοξικότητα και υπονοούμενα που, όπως λέει, την οδήγησαν στο να αποχωρήσει. Προφανώς και θα υπήρχαν θέματα – αυτό είναι λογικό. Αλλά δεν πιστεύω ότι όλα γύρω μας είναι τοξικά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια έδωσε έμφαση στην αυτογνωσία, αφήνοντας μια διακριτική, αλλά σαφή αιχμή: «Είναι πολύ ωραίο να γυρίζουμε πίσω και να βλέπουμε τι έχουμε κάνει, τι έχουμε προσφέρει, πού έχουμε φερθεί σωστά και πού όχι. Να λέμε “έχω κάνει κι εγώ λάθη, έχω στεναχωρήσει ανθρώπους, έχω πει συγγνώμη ή έχω προσπαθήσει να τα διορθώσω”, αντί να θεωρούμε ότι πάντα φταίνε οι άλλοι».

Με αυτόν τον τρόπο, η Έλενα Χριστοπούλου έδωσε μια πιο ισορροπημένη οπτική στη συζήτηση για την αποχώρηση της Βίκυς Καγιά από την τηλεόραση, τονίζοντας τη σημασία της προσωπικής ενδοσκόπησης και της ανάληψης ευθύνης σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.

