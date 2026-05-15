Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, καθώς οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του μοντέλου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης από πταισματοδίκη, κατά την οποία η παρουσιάστρια κατέθεσε υπόμνημα εξηγήσεων. Αξιολογώντας το σύνολο της δικογραφίας, ο εισαγγελέας έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή της υπόθεσης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Η απάντηση της Χριστοπούλου όταν ρωτήθηκε για την δίωξη στην Παπαγεωργίου

Η Έλενα Χριστοπούλου βρέθηκε στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά κι έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Αρχικά για το τηλεοπτικό της μέλλον, απάντησε: «Δεν έχω μιλήσει με το OPEN για του χρόνου. Η σεζόν θα ήταν καλή αν υπήρχαν νούμερα. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Δεν έχει σημασία με το δέσιμο. Δεν είμαστε φίλες με τα κορίτσια, είμαστε συνεργάτες προς το παρόν. Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνουμε και φίλες», ενώ για το GNTM: «Καλά στέφανα για το GNTM. Καλή επιτυχία στην Μπέττυ Μαγγίρα. Εγώ δεν έχω λόγο να επιστρέψω».

Στο τέλος, όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τις νέες δικαστικές εξελίξεις σχολίασε: «No comment. Να είστε καλά» και χαμογελώντας ευχαρίστησε ευγενικά.

govastiletto.gr -Έλενα Χριστοπούλου: Ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση