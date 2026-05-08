Η Έλενα Χριστοπούλου άφησε σαφείς αιχμές για τη σχέση της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μέσα από νέα της συνέντευξη, ενώ οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.

Μιλώντας σε vidcast του klik.gr, η booker αναφέρθηκε στις σχέσεις που ανέπτυξε κατά καιρούς με συνεργάτες της.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν αυτοπροσδιορίστηκε ποτέ ως «μητέρα» κανενός, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αποκαλεί «μαμά» μόνο τη δική της μητέρα και πως δεν είχε ποτέ την ανάγκη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χαρακτηρισμό για άλλη γυναίκα.

Η τοποθέτηση αυτή θεωρήθηκε έμμεση αναφορά στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία στο παρελθόν την αποκαλούσε δημόσια «μαμά».

Παράλληλα, η Χριστοπούλου μίλησε και για τη λήξη της συνεργασίας της με την Κλέλια Ανδριολάτου, τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν «δράματα» ή παρασκηνιακές εντάσεις, αλλά μια συναινετική ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους σχέσης.

Σε πιο προσωπικό τόνο, παραδέχτηκε επίσης, ότι πλέον αντιμετωπίζει διαφορετικά τα λάθη της, σημειώνοντας πως με τα χρόνια έμαθε να προστατεύει περισσότερο τον εαυτό της και να παίρνει μαθήματα από τις εμπειρίες της.

Govastiletto.gr – Έλενα Χριστοπούλου: Η συνεργασία με το Open και τα μελλοντικά σχέδια