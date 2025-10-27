Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Έλενα Χριστοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και μίλησε για όλα, αναφερόμενη και στη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η γνωστή booker μοντέλων τόνισε ότι κανείς εκτός των πρωταγωνιστών δεν γνωρίζει την πλήρη αλήθεια: «Στην τηλεόραση είναι καλύτερο να λέμε ωραία πράγματα και όταν έρθει η στιγμή να λυθούν κάποια, θα λυθούν εκεί που πρέπει».

Για την εξέλιξη της δικαστικής διαμάχης, η ίδια δήλωσε: «Φαντάζομαι ότι θα λήξει κάποια στιγμή, όπως όλα. Εγώ προσωπικά έχω τη δική μου στάση και πλευρά και δεν θα την πω δημόσια. Εκεί που πρέπει να μιλήσω, θα μιλήσω όταν έρθει η ώρα».

Η Έλενα Χριστοπούλου υπογράμμισε την αξία των στενών συνεργατών της και τη σημασία να παραμένει εστιασμένη στα θετικά: «Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν ήταν η πιο στενή μου συνεργάτιδα. Οι στενοί μου συνεργάτες παραμένουν στενοί και για εμένα αυτό είναι η χαρά και η δικαίωσή μου. Δεν έχει κλονιστεί καμία σχέση μου και δε θέλω άλλο να συνεχίσω αυτή την κουβέντα».

Συνολικά, η booker τόνισε την ανάγκη για καθαρή συνείδηση και επαγγελματική συνέπεια, αποφεύγοντας να σχολιάσει δημόσια λεπτομέρειες πίσω από τα παρασκήνια.