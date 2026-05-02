Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για τη φετινή της τηλεοπτική εμπειρία και το πώς διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα και τις αντιδράσεις που προκαλούν οι δηλώσεις της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα, ανέφερε ότι θεωρεί τη φετινή χρονιά θετική και δημιουργική, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνεργασία της με την εκπομπή στην οποία συμμετέχει.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι αυτό που τη δυσκολεύει περισσότερο είναι το γεγονός πως η ειλικρίνειά της και ο άμεσος τρόπος που εκφράζεται, συχνά παρερμηνεύονται από το κοινό ή τα media.

Όπως είπε, έχει δεχτεί τόσο θετικά, όσο και αρνητικά σχόλια, αλλά έχει μάθει πλέον να το διαχειρίζεται.

Αναφερόμενη στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, σημείωσε ότι δεν θέλει να μιλάει δημόσια πριν υπάρξουν επίσημες συμφωνίες, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να ασχοληθεί με πιο χαλαρές, βραδινές τηλεοπτικές συζητήσεις, με περισσότερο βάθος και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Τέλος, τόνισε ότι για εκείνη παραμένει προτεραιότητα η συνεργασία της με το Open, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές εξελίξεις.

