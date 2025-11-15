Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Έλενα Χριστοπούλου έδωσε την πρώτη της απάντηση, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη για τη συνέχεια της δικαστικής διαμάχης της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Όπως αποκάλυψε η Αφροδίτη Γραμμέλη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η ίδια επικοινώνησε με την Έλενα Χριστοπούλου, η οποία της είπε: «Νιώθω καλά γιατί γνωρίζω την αλήθεια. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω, αλλά και όταν αποφασίσω, δεν πρόκειται να το δημοσιοποιήσω. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η αλήθεια».

Η Αφροδίτη Γραμμέλη πρόσθεσε: «Δεν την άκουσα ιδιαίτερα ταραγμένη, ήταν ψύχραιμη και μου είπε πως πληροφορήθηκε από τα Μέσα και στη συνέχεια έλαβε στα χέρια της την μήνυση».

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 14/11, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέθεσε εναντίον της Έλενας Χριστοπούλου αγωγή-μαμούθ ζητώντας να της καταβάλει 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη, αλλά και μήνυση στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα αδικήματα της: «Κακουργηματικής υπεξαίρεσης άνω των 120.000 ευρώ, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, κακουργηματική πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ, κακουργηματική παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση με οικονομικό αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαγωγή εγγράφων».

