Έλενα Χριστοπούλου: Ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση

Το δικαστήριο άσκησε ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, μετά από μήνυση που της έκανε η Έλενα Χριστοπούλου.

Πλέον, η υπόθεση περνά στα χέρια του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με το μοντέλο και παρουσιάστρια να έρχεται αντιμέτωπη με το νόμο. Τον τελευταίο χρόνο, οι δύο πρώην συνεργάτιδες βρίσκονται σε μια σκληρή δικαστική διαμάχη μετά από 15 χρόνια συνεργασίας, ενώ η όλη υπόθεση έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno», ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμιση εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, μετά από την υποβολή μήνυσης από την Έλενα Χριστοπούλου. Η υπόθεση, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, ανατέθηκε αρχικά σε πταισματοδίκη και ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη τέλεσης του αδικήματος. Όπως προβλέπεται στη διαδικασία, έλαβε αντίγραφα της δικογραφίας και κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις και τις εξηγήσεις της.

Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας αξιολόγησε το σύνολο της δικογραφίας, προκειμένου να αποφασίσει εάν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης ή εάν η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο. Όπως φανερώνουν οι τελευταίες εξελίξεις, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να παραπεμφθεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

