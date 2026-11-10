Η Έλενα Χριστοπούλου επέλεξε μια φωτογραφία από το μακρινό παρελθόν, για να συνοδεύσει τις σκέψεις της με αφορμή τα 50ά γενέθλιά της. Η γνωστή μάνατζερ γιόρτασε, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, και μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την ηλικία των 17 ετών.

Με αφορμή τη φωτογραφία, θυμήθηκε τα όνειρα που έκανε ως έφηβη, τις προσδοκίες των άλλων για εκείνη, αλλά και την πραγματικότητα που τελικά διαμόρφωσε την πορεία της. Όπως εξομολογήθηκε, τίποτα δεν της χαρίστηκε, καθώς χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά και να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να πετύχει τους στόχους της.

Ακόμη, η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε στους ανθρώπους που γνώρισε όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε εκείνους που της έδωσαν όμορφες στιγμές όσο και σε όσους την απογοήτευσαν. Με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, παραδέχτηκε πως έχει ζήσει πολλά, έχει διασκεδάσει, έχει χορέψει και έχει εργαστεί μέχρι εξαντλήσεως, χωρίς να χάσει τη διάθεση να απολαμβάνει όσα της προσφέρει η ζωή.

«Εδώ είμαι 17 και κάτι… Έλεγα να γίνω εκτός από αθλήτρια και μοντέλο… Έλεγαν ιστορίες, θα πετύχεις, θα κάνεις, θα ράνεις… Θα βγάλεις χρήματα, θα, θα, θα… Τι έκανα; Το αντίθετο, δούλεψα σαν να μην υπάρχει αύριο, πρωί βράδυ για να μην πάω στην εύκολη λύση (ταλαίπα μια ζωή) καμία εύκολη λύση!

Σήμερα πάνε και τα 50 χρόνια. Το διασκέδασα; ΝΑΙ ρε φίλε, πέρασα καλά, διασκέδασα, χόρεψα, δούλεψα μέχρι κόκκαλο, όλα! Το χάρηκα το όλο! Με ωραίους ανθρώπους, με σκάρτους, ναι, ναι, όλοι κάτι δίνουν…

Τι θέλω, τι χρειάζομαι, τι μισώ, τι σιχαίνομαι, τι γουστάρω, το έμαθα και από την καλή και την ανάποδη (και ό,τι δεν κατάλαβα στην ώρα του… μόνο καλό μου έκανε… Σε ξυπνάει ο ψεύτης από τον λήθαργο, σε πονάει ο προδότης που δεν το περιμένεις).

ΟΜΩΣ σου κάνει καλό στην ψυχή η αγάπη και η φροντίδα όταν δεν την ζητάς και έρχεται και κατσικώνεται στον καναπέ και είναι σαν φάρμακο… Όταν όλα τα φαρμακεία είναι κλειστά! Και έτσι αλλάζει η ιστορία…

Και τώρα; Τώρα ό,τι έγινε… έγινε! Πάμε για τα επόμενα μαθήματα, αλλά τώρα πια darling I am ready! P.S. #ηαγάπηκάνειθαύματα προσοχή στα καθάρματα».

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena Christopoulou (@elena_hristopoulou)

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