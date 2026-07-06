Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της αποκάλυψε η Έλενα Γαλύφα, η οποία μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τις φωνητικές της χορδές και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Έλλη Κοκκίνου στην έγκαιρη διάγνωσή του.

Η fashion blogger, μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά», ανέφερε πως αρχικά πίστευε ότι είχε μια απλή φαρυγγίτιδα.

Ωστόσο, ο πόνος και η δυσκολία στην ομιλία έγιναν ολοένα και πιο έντονα, μέχρι που έφτασε στο σημείο να μην μπορεί σχεδόν καθόλου να μιλήσει.

Όπως αποκάλυψε, ένα μήνυμα που έλαβε από την Έλλη Κοκκίνου άλλαξε την εξέλιξη της κατάστασης. Η τραγουδίστρια, βλέποντας βίντεό της στα social media, την προέτρεψε να επισκεφθεί άμεσα τον γιατρό της.

«Πονούσα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Είχα σχεδόν φράξει. Νόμιζα ότι ήταν φαρυγγίτιδα, αλλά κάποια στιγμή άρχισα να ανησυχώ. Ανέβασα κάποια stories και μου έστειλε μήνυμα η Έλλη Κοκκίνου λέγοντάς μου να γυρίσω στην Ελλάδα και να πάω στον γιατρό της. Με έσωσε. Με εξέτασε και μου είπε ότι την επόμενη μέρα έπρεπε να μπω χειρουργείο. Είχα έναν πολύποδα που είχε αγκαλιάσει όλες τις φωνητικές μου χορδές και δεν υπήρχε περιθώριο να το αφήσω άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης, ότι περίπου έναν χρόνο μετά την πρώτη επέμβαση χρειάστηκε να χειρουργηθεί ξανά, καθώς δημιουργήθηκε δεύτερος πολύποδας.

«Ο γιατρός μου με άκουγε στα social media και με πήρε τηλέφωνο για να πάω να με ξαναδεί. Είχε δημιουργηθεί κι άλλος πολύποδας μέσα σε έναν χρόνο και χρειάστηκε να χειρουργηθώ ξανά. Ίσως να μην είχα κάνει σωστή αποθεραπεία», εξήγησε.

Η Έλενα Γαλύφα παραδέχτηκε πως πριν από τις επεμβάσεις παρατηρούσε συχνά αλλοίωση στη φωνή της, χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Είχα περιόδους που ο λαιμός μου έφραζε και η φωνή μου αλλοιωνόταν», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής ιατρικής παρακολούθησης.

Govastiletto.gr – Η Έλενα Γαλύφα κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση με τον σύζυγό της – «Αν ανοίξεις το κινητό του άνδρα μου, θα δεις γυμνόστηθες»