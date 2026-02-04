H Έλενα Κώνστα είναι από τους ανθρώπους της ελληνικής showbiz που επιλέγουν συνειδητά να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή τους. Η ραδιοφωνική παραγωγός απασχολεί σπάνια με τις σχέσεις της και προτιμά να αφήνει τα φώτα στραμμένα στη δουλειά της.

Ωστόσο, ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr την εντόπισε πρόσφατα σε μια χαλαρή βόλτα στη Γλυφάδα. Η Έλενα Κώνστα ήταν μαζί με τον σύντροφό της, με τον οποίο πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση. Αν και το όνομά του δεν είναι γνωστό, οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι και δεμένοι, χωρίς να προσπαθούν να κρυφτούν.

Οι τρυφερές κινήσεις, τα πιασμένα χέρια και η χαλαρή διάθεση μαρτυρούσαν ότι βρίσκονται σε μια όμορφη φάση της ζωής τους. Το ζευγάρι έδειχνε full in love, απολαμβάνοντας την όμορφη στιγμή.

govastiletto.gr – Έλενα Κώνστα: Έπεσε θύμα λεκτικής επίθεσης – «Δεν με έχει προσβάλλει ξανά άνθρωπος τόσο πολύ»