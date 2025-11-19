Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε το δικαστήριο της Έλενας Κρεμλίδου με τον αστυνομικό που φέρεται να διέρρευσε στο διαδίκτυο φωτογραφία της από προσωπική στιγμή της. Τελικά, ο άνδρας καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και καλείται επίσης να πληρώσει πέντε χιλιάδες ευρώ πρόστιμο, χωρίς ελαφρυντικά.

Λίγες ημέρες μετά το δικαστήριο, η Instagrammer έκανε αγωγή κατά του αστυνομικού ζητώντας του 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Όπως ανέφερε η εκπομπή Super Κατερίνα, η Έλενα Κρεμλίδου μέσω της δικηγόρου της, κατέθεσε αγωγή 50.000 ευρώ εναντίον του αστυνομικού που φέρεται να διέρρευσε την φωτογραφία της. Το ποσό θα το δώσει σε ένα σωματείο στην Πάτρα για κακοποιημένες γυναίκες.

Όπως δηλώνει η ίδια, αυτή η φωτογραφία της είναι σε πορνογραφικά sites και στο διαδίκτυο και δεν μπορεί να σβηστεί.

