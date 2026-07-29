Η Έλενα Μακρή μίλησε ανοιχτά για τον πόνο που εξακολουθεί να βιώνει, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, Αντώνη Λυμπέρη.

Μέσα από μια ανάρτηση στα stories του Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία από κοινές τους διακοπές στη Μήλο, θυμίζοντας όμορφες στιγμές που είχαν ζήσει μαζί στο παρελθόν.

Στο μήνυμά της περιέγραψε με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο το βάρος της απώλειας, αποκαλύπτοντας πως ο πόνος παραμένει έντονος, φτάνοντας στο σημείο να αισθάνεται «σαν να έχουν σπάσει τα πλευρά της», καθώς, όπως εξομολογείται, πονά ακόμη και με κάθε ανάσα.

Η Έλενα Μακρή είχε αποχαιρετήσει τον Αντώνη Λυμπέρη τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο εκδότης έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Με τη νέα της ανάρτηση έδειξε πως, παρά το πέρασμα του χρόνου, η απουσία του εξακολουθεί να είναι βαθιά αισθητή στην καθημερινότητά της.

«Σαν σήμερα πριν λίγα χρόνια σου έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Ήσουν τόσο ωραίος όπως έβγαινες από τα νερά της Μήλου, εσύ κι εγώ οι δυο μας διακοπές. Μας έκανε τόσο ευτυχισμένους το φουσκωτό και μια ταβέρνα…τα πράσινα μάτια σου ίδια με το νερό. Στο είπα δυνατά και πόζαρες με αυτό σου το υπέροχο χαμόγελο. Μπαίνουμε στους 21 μήνες. Η διαδικασία του πένθους είναι σαν να έχεις σπάσει κόκαλα στα πλευρά σου. Πονάς και με την κάθε ανάσα που εισπνέεις» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Govastiletto.gr – Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη τιμά τη μνήμη του Αντώνη Λυμπέρη: Μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές