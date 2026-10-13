«Ράγισε καρδιές» η Έλενα Μακρή Λυμπέρη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, μιλώντας για τον χαμό του Αντώνη Λυμπέρη.

Καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η γνωστή δημοσιογράφος προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής για τον αγαπημένο της σύζυγο που έφυγε από τη ζωή. Με λόγια που συγκίνησαν, περιέγραψε πώς βιώνει τη ζωή της σήμερα, τονίζοντας πως ο Αντώνης Λυμπέρης εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα της σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επιθυμία του συζύγου της να σκορπιστεί η τέφρα του σε μέρη που είχαν συνδεθεί με τις πιο όμορφες κοινές τους αναμνήσεις. Περιγράφοντας τη συγκινητική οικογενειακή στιγμή στο λιμανάκι της Ρήνειας, εξομολογήθηκε: «Ήθελε να σκορπιστεί στα μέρη που περάσαμε αυτές τις όμορφες στιγμές. Στο λιμανάκι της Ρήνειας ήταν μια οικογενειακή εκδρομή που τα είχε όλα. Κλάμα, γέλιο, αναμνήσεις. Ήμασταν εμείς ξανά και αυτός».

Η συγκινητική εξομολόγηση της Έλενας Μακρή Λυμπέρη

Μιλώντας για το πένθος και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί την απουσία του, η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να αφήσει πίσω της τις αναμνήσεις τους, καθώς η αγάπη τους παραμένει ζωντανή μέσα της.

«Δεν ξεπερνιέται ο χαμός του. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Νιώθω ότι κατοικεί μέσα μου, στην ψυχή μου. Άλλωστε, γιατί να ξεπεραστεί; Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα. Αυτό που προσπαθώ να διαπραγματευτώ είναι οι χειρότερες στιγμές που ζήσαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Θα ήθελα να τις σβήσω αυτές τις στιγμές. Είχαμε μια ασύλληπτη και περιπετειώδη ζωή, όπως μου υποσχέθηκε. Ήμουν 25 χρονών όταν τον γνώρισα. Αυτός ήταν μεγαλύτερός μου κατά πολύ, αλλά έκανε ό,τι μου υποσχέθηκε».

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν και όσα αποκάλυψε για τις ώρες που περνά μόνη της, κυρίως τα βράδια, όταν οι σκέψεις και οι αναμνήσεις γίνονται ακόμη πιο έντονες. Όπως εξήγησε, εξακολουθεί να συνομιλεί νοερά με τον σύζυγό της, ενώ εκείνος είναι ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτεται κάθε πρωί. «Μιλάμε συνέχεια. Περνάω πολλές ώρες της ημέρας μόνη μου, ειδικά τη νύχτα που δεν κοιμάμαι εύκολα. Οπότε και στον ύπνο μου και στον ξύπνιο μου μιλάμε. Είναι η πρώτη μου σκέψη το πρωί».

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου»

Όσο για το ενδεχόμενο να προχωρήσει κάποια στιγμή στην προσωπική της ζωή, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη παραδέχτηκε πως, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στις σκέψεις της.

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Ζω σε μια διάσταση που είναι και ο Αντώνης μαζί μου, μέσω των παιδιών μας, μέσω των σκέψεών μου. Εύχομαι στα παιδιά μου να συναντήσουν τους ανθρώπους της ζωής τους και να φτιάξουν μια τέτοια σχέση. Ήταν πολύ σπάνια η αγάπη μας. Ήμασταν εκρηκτικοί άνθρωποι και οι δύο. Στις πιο δύσκολες στιγμές μας ποτέ δεν κατηγορήσαμε ο ένας τον άλλον».

Κλείνοντας, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τα παιδιά της και στη στήριξη που της προσφέρουν μετά την απώλεια του συζύγου της. «Είμαστε δεμένη οικογένεια. Με βοηθούν πολύ τα παιδιά μου, ωστόσο είναι η ζωή τους και θέλουν να τη ζήσουν. Δεν μπορούν να μείνουν πίσω για τον δικό μου θρήνο», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr -Έλενα Μακρή: «Ραγίζει καρδιές» για τον Αντώνη Λυμπέρη – «Πόσο εκδικητικά απρόβλεπτη είναι η ζωή»