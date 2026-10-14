Στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη σχέση του με την οικογένειά του αναφέρθηκε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη, μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η ίδια, η οποία γνώριζε τον τραγουδιστή εδώ και πολλά χρόνια, μίλησε με συγκίνηση για τον χαρακτήρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία από επίσκεψη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

«Η οικογένειά του προσπαθούσε να τον σώσει»

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερα καλό χαρακτήρα, τον οποίο είχε γνωρίσει τόσο πάνω στην πίστα, όσο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν φίλος μου, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε. Εξαιρετικό παιδί, μια καρδιά μάλαμα. Τον έχω δει και στην πίστα και εκτός πίστας πώς συμπεριφερόταν. Τον έχω δει στις σκοτεινές στιγμές του. Η οικογένειά του προσπαθούσε να τον σώσει από τον θάνατο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που, κατά την άποψή της, βίωνε ο τραγουδιστής και στις προσπάθειες των συγγενών του να τον στηρίξουν.

«Ο Γιώργος είχε τέτοιους δαίμονες στο μυαλό του που δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους. Οι άνθρωποι έφτασαν στο αμήν και προσπάθησαν να τον σώσουν. Και ίσως αν ήταν συνδεδεμένος με τις αδελφές του και τη μητέρα του, θα σωζόταν», πρόσθεσε.

Η προσωπική της εμπειρία από το ιατρείο της Καρνεάδου

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη μίλησε και για τη δική της επίσκεψη στο συγκεκριμένο ιατρείο πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν αναζητούσε τρόπο να χάσει βάρος. Όπως ανέφερε, είχε απευθυνθεί εκεί έπειτα από σύσταση φίλης της, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για διαιτολόγο.

Η ίδια υποστήριξε ότι η εμπειρία της δεν ήταν θετική, καθώς, όπως περιέγραψε, δεν υπήρξε καλή επικοινωνία με τον γιατρό και της προτάθηκε να λαμβάνει μεγάλο αριθμό σκευασμάτων καθημερινά.

«Μετά από 10 λεπτά κατάλαβα ότι μπήκα σε έναν χώρο που θα κλάψω τα χρήματά μου. Δεν είχα καθόλου καλή επικοινωνία μαζί του, μου ζήτησε να παίρνω 20 σκευάσματα τη μέρα. Δεν μπήκα στη διαδικασία να αγοράσω τίποτα, αλλά έκλαψα τα 350 ευρώ που έδωσα», ανέφερε, περιγράφοντας την προσωπική της εμπειρία.

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