Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026,
Lifestyle

Έλενα Παπαρίζου: Άκρως αδυνατισμένη στην πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση μετά την νοσηλεία της

Είναι στα καλύτερά της...
Βασίλης Κοντζεδάκης
11.01.2026 | 21:00 UPD:11.01.2026, 21:06
Η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται ότι είναι στα καλύτερά της, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

Η γνωστή και αγαπημένη τραγουδίστρια εμφανίστηκε, το μεσημέρι της Κυριακής 11/1, στο πλατό της Ναταλίας Γερμανού, στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Η Έλενα Παπαρίζου σημείωσε: «Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα! Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Είμαι τελειομανής».

