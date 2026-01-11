Έλενα Παπαρίζου: Άκρως αδυνατισμένη στην πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση μετά την νοσηλεία της

Η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται ότι είναι στα καλύτερά της, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

Η γνωστή και αγαπημένη τραγουδίστρια εμφανίστηκε, το μεσημέρι της Κυριακής 11/1, στο πλατό της Ναταλίας Γερμανού, στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Η Έλενα Παπαρίζου σημείωσε: «Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα! Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Είμαι τελειομανής».

Δείτε το βίντεο:

