Στην Κατερίνη πραγματοποιήθηκε η πρώτη στάση της καλοκαιρινής περιοδείας της Έλενας Παπαρίζου, με την αγαπημένη ποπ σταρ να χαρίζει μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια. Εκτός από τις μεγάλες της επιτυχίες που ξεσήκωσαν το κοινό, τα βλέμματα όλων μαγνήτισε και η εξωτερική της εμφάνιση. Η τραγουδίστρια παρουσίασε ένα εντελώς νέο και φρέσκο look, αποδεικνύοντας ότι διανύει μια από τις πιο ανανεωμένες και λαμπερές περιόδους της ζωής της.

Αναλυτικότερα, η Έλενα Παπαρίζου ξεκίνησε από την παραλία Αλμύρα στον νομό Πιερίας την καλοκαιρινή της περιοδεία, με ένα setlist που μας ταξιδεύει σε όλες τις φάσεις της καριέρας της. Η ίδια, με παραπάνω από 25 χρόνια παρουσίας στην καλλιτεχνική σκηνή, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πλούσιο ρεπερτόριο, με διαχρονικά κομμάτια που έχουν καταφέρει να σημαδεύσουν την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.

Με κοτσίδες ράστα και εμφανώς αδυνατισμένη, η ίδια έμοιαζε πιο ανανεωμένη από ποτέ.

Έχοντας καταφέρει να χάσει κιλά, η ίδια δείχνει πιο fit και λαμπερή, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση και ισορροπία.

