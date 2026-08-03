Μια άκρως εντυπωσιακή, και απρόσμενη, καλοκαιρινή συνάντηση «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα social media και έλαβε πολλά θετικά σχόλια. Η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Βασιλόπουλος και ο Γιάννης Σπαλιάρας βρέθηκαν μαζί στην παραλία, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, και χάρισαν στους διαδικτυακούς φίλους τους το πιο χαμογελαστό κλικ της σεζόν.

Την αποκάλυψη της παρέας έκανε ο Γιάννης Σπαλιάρας, ο οποίος ανέλαβε χρέη φωτογράφου και απαθανάτισε το στιγμιότυπο. Φορώτας τα μαύρα γυαλιά ηλίου του και με total summer mood, πόζαρε μαζί με την Έλενα Παπαρίζου και τον Χρήστο Βασιλόπουλο σε beach bar στη Βούλα, απολαμβάνοντας όλοι μαζί μερικές χαλαρωτικές, καλοκαιρινές στιγμές.

Στην εικόνα ξεχωρίζει η θερμή αγκαλιά της Έλενας Παπαρίζου με το γνωστό ηθοποιό, ο οποίος συνεχίζει να γοητεύει υιοθετώντας το φυσικό, γκρίζο look στα μαλλιά του, μια αλλαγή που του ταιριάζει απόλυτα και πλέον έχει γίνει σήμα-κατατεθέν του.

Όπως ήταν φυσικό, τα βλέμματα όλων μαγνήτισε η «number one». Η Έλενα Παπαρίζου πραγματοποίησε μια από τις πιο στυλάτες εμφανίσεις της στην αμμουδιά, επιλέγοντας ένα μεταλλιζέ, ολόσωμο μαγιό με λεπτές τιράντες και διακριτική λάμψη.

Το look της ολοκληρώθηκε μοναδικά με ένα ασορτί τουρμπάνι στα μαλλιά – που της χάριζε ένα αέρα σταρ του Old Hollywood – και μικρά vintage γυαλιά ηλίου.

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