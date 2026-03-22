Η Έλενα Παπαρίζου θέλησε, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από την κατάσταση της υγείας της.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές και διαδικτυακούς φίλους της ότι δεν βρίσκεται στο νοσοκομείο και αποκάλυψε ότι μετά από ένα αλλεργικό σοκ, έπαθε ένα μεγάλο κρυολόγημα, το οποίο την ταλαιπώρησε.

Νωρίτερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε αναφέρει μέσω της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» ότι η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται ξανά στο νοσοκομείο, λίγους μήνες μετά την περιπέτεια υγείας που είχε.

Η Έλενα Παπαρίζου έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox».

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε:

