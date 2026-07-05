Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Ιουλίου η Έλενα Παπαρίζου, όπου παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη Ναταλία Γερμανού.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν και στη Eurovision του 2005, όταν η Έλενα Παπαρίζου χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη στον μουσικό διαγωνισμό με το My Number One.

Η παρουσιάστρια σχολίασε πως εκείνη την εποχή η ελληνική αποστολή δεν είχε δεχθεί τον μεγάλο «πόλεμο» που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι εκπρόσωποι της χώρας μας, σημειώνοντας πως το μοναδικό αρνητικό περιστατικό που θυμάται ήταν κάποια έντονα σεξιστικά σχόλια γνωστού δημοσιογράφου σε βάρος της τραγουδίστριας.

Τότε η Έλενα Παπαρίζου προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη που, όπως είπε, μοιράστηκε για πρώτη φορά δημόσια. «Να πω λίγο κάτι; Είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό. Θυμάμαι ότι οι γονείς μου ήταν να ταξιδέψουν για να πάνε στη Σουηδία στο σπίτι τους… Θυμάμαι τον πατέρα μου να είναι αραγμένος στον καναπέ στο σπίτι μου στη Γλυφάδα και ακούει αυτόν τον δημοσιογράφο να λέει: “το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει, είναι κάτι άλλο και όχι την ελληνική σημαία”, έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου. Έχει χάρη γιατί θα είχε φάει πολύ ξύλο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δε λέγονται για κανέναν λόγο».

govastiletto.gr -Έλενα Παπαρίζου: Το αντίο στον άνθρωπο που την έφερε στην Ελλάδα