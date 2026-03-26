Τέλος στην ανησυχία των θαυμαστών της έβαλε η Έλενα Παπαρίζου, η οποία επέστρεψε δριμύτερη στη σκηνή του NOX. Μετά από μια σύντομη απουσία λόγω περιπέτειας με την υγεία της, η αγαπημένη τραγουδίστρια έσμιξε ξανά με τον Τάκη Ζαχαράτο, χαρίζοντας στο κοινό ένα ακόμη εντυπωσιακό σόου.

Αναλυτικότερα, το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου η τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή, ανανεωμένη και υγιής, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική βραδιά, αποδεικνύοντας ότι η πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της, δεν επηρέασε την ενέργειά της.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν αναβληθεί οι εμφανίσεις της στο νυχτερινό κέντρο λόγω αδιαθεσίας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την κατάστασή της.

Οι επιτυχημένες εμφανίσεις του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου στο NOX πήραν παράταση, σύμφωνα με πληροφορίες και για μετά το Πάσχα.

