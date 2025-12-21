Το The Voice πέρασε, το βράδυ του Σαββάτου 20/12, στη φάση των Cross Battles Live, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Στην έναρξη, ο παρουσιαστής ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show και καλωσόρισε έναν έναν τους coaches. Ανάμεσά τους και η Έλενα Παπαρίζου, η οποία επέστρεψε στο παιχνίδι έπειτα από ολιγοήμερη απουσία λόγω ενός προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πιο λαμπερή από ποτέ, επιλέγοντας ένα μαύρο φόρεμα, και κάθισε χαμογελαστή στη θέση της. Το κοινό στο πλατό την υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα.

Όταν ο Γιώργος Καπουτζίδης της έδωσε το λόγο, η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να μιλήσει για την επιστροφή της. «Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ». Σας θυμίζουμε ότι ο ίδιος πήρε τη θέση της στο The Voice τις μέρες που εκείνη έλειπε.

Στη συνέχεια, η ίδια πρόσθεσε: «Όπως και σένα, Γιώργο, για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους τους γιατρούς που συνεχίζουν και με παρακολουθούν γιατί έχουμε λίγο δρομάκι ακόμα, αλλά είμαι καλά και είμαι εδώ».

Με αυτά τα λόγια, η αγαπημένη τραγουδίστρια επέστρεψε επίσημα στο The Voice.

govastiletto.gr – Έλενα Παπαρίζου: Πότε επιστρέφει στο The Voice μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο