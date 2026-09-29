Οι τηλεοπτικές κάμερες και οι δημοσιογράφοι συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Έλενα Παπαρίζου, η οποία ρωτήθηκε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και για τα γυρίσματα του «The Voice».

Η τραγουδίστρια δήλωσε πως δεν νιώθει ακόμη έτοιμη να μιλήσει για τον συνάδελφό της, τονίζοντας πως το φετινό talent show θα είναι διαφορετικό χωρίς εκείνον.

«Έχουμε το Voice. Θα έλεγα ότι είναι περίεργα. Δε νιώθω καλά ακόμα να μιλήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πολύ διαφορετικά, αλλά θα ξεκινήσουμε πολύ όμορφα, με πολλή αγάπη. Ο Γιώργος είναι μέσα μας και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε η Έλενα Παπαρίζου.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί από την εκπομπή του ANT1, «Το Πρωινό».

govastiletto.gr – Το σπαρακτικό αντίο της Έλενας Παπαρίζου στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Έχω μάτια δακρυσμένα για σένα…»