Η Έλενα Παπαρίζου γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια ιδιαίτερη τούρτα, διακοσμημένη με τον αριθμό 8, που είχαν επιλέξει οι συνεργάτες της. Η

τραγουδίστρια έκλεισε τα 44 χρόνια της και μοιράστηκε τη χαρά της με τους θαυμαστές της στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτησή της έγραψε με χιούμορ και ευγνωμοσύνη: «4+4 Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας! thank you all for your wishes – Tack snälla för alla fina födelsedagshälsningar», εκφράζοντας τις ευχαριστίες της τόσο στα Αγγλικά, όσο και στα Σουηδικά.

Παρά τον εορτασμό, η Έλενα συνεχίζει κανονικά τις εμφανίσεις της, συμμετέχοντας στο σόου The Velvet Night μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο, προσφέροντας στιγμές γεμάτες διασκέδαση και μουσική στο κοινό της.

