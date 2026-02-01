Η Έλενα Παπαρίζου γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια ιδιαίτερη τούρτα, διακοσμημένη με τον αριθμό 8, που είχαν επιλέξει οι συνεργάτες της. Η

τραγουδίστρια έκλεισε τα 44 χρόνια της και μοιράστηκε τη χαρά της με τους θαυμαστές της στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτησή της έγραψε με χιούμορ και ευγνωμοσύνη: «4+4 Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας! thank you all for your wishes – Tack snälla för alla fina födelsedagshälsningar», εκφράζοντας τις ευχαριστίες της τόσο στα Αγγλικά, όσο και στα Σουηδικά.

Παρά τον εορτασμό, η Έλενα συνεχίζει κανονικά τις εμφανίσεις της, συμμετέχοντας στο σόου The Velvet Night μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο, προσφέροντας στιγμές γεμάτες διασκέδαση και μουσική στο κοινό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Helena Paparizou (@helenapaparizouofficial)

Govastiletto.gr – Έλενα Παπαρίζου: Θα συμμετέχει στην ιστορική περιοδεία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision