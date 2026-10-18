Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε ανοιχτά για τα αρνητικά σχόλια και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς σχετικά με το βάρος και την εμφάνισή της, στο νέο επεισόδιο του «The Voice», που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17/10.

Αφορμή για την προσωπική της εξομολόγηση στάθηκε η ιστορία της Αναστασίας, μιας διαγωνιζόμενης που μοιράστηκε με τους τέσσερις coaches τις ανασφάλειές της και την προσπάθειά της να πιστέψει περισσότερο στον εαυτό της, μετά την εμφάνισή της στη σκηνή.

«Ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη σκηνή πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχω νικήσει την ανασφάλειά μου, γι’ αυτό ήρθα. Ήμουν πολλά κιλά πάνω, τώρα ένιωσα τη δύναμη, βελτίωσα την εικόνα μου και πήρα το θάρρος», ανέφερε η διαγωνιζόμενη, περιγράφοντας τη διαδρομή της μέχρι να αισθανθεί καλύτερα με τον εαυτό της.

Κατόπιν, η Έλενα Παπαρίζου μέσα από τη δική της εμπειρία, αναφέρθηκε στο bullying που έχει βιώσει, υπογραμμίζοντας πως η εξωτερική εμφάνιση και τα κιλά δεν αποτελούν μέτρο της αξίας ενός ανθρώπου, ούτε μπορούν να καθορίσουν το ταλέντο του.

«Τα κιλά δεν είναι αυτά που κάνουν τον καλλιτέχνη. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το bullying για τα κιλά, επειδή το ‘χω φάει με το φτυάρι, καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή δημιουργείται μια ανασφάλεια σε μια γυναίκα, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει. Πετάξτε τα αυτά, με τα κιλά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος είναι εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι ο καλλιτέχνης. Οι ευαισθησίες σου είναι εκεί μέσα. Γιατί όλοι το έχουμε πάρα πολύ εύκολο το να γράφουμε κακίες και να σχολιάζουμε. Πάρα πολύ εύκολο το έχουμε. Εγώ, όμως, δεν το δέχομαι. Είσαι θεά Αναστασία, είσαι φωνάρα, μη σκέφτεσαι τα κιλά. Ανέβα πάνω και τραγούδα», τόνισε η Έλενα Παπαρίζου.

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