Ο ηθοποιός Νταλιμπόρ Πέτκο εμφανίστηκε στη σκηνή του YFSF μεταμορφωμένος σε Έλενα Παπαρίζου, αναβιώνοντας τη θρυλική εμφάνιση της Ελλάδας στη Eurovision Song Contest 2005 με το «My Number One».

Η παραγωγή φρόντισε να αναπαραστήσει σχεδόν κάθε λεπτομέρεια της ιστορικής performance, από το χαρακτηριστικό χρυσό mini φόρεμα, μέχρι τη λύρα και τη χορογραφία που είχε χαρίσει τότε τη νίκη στην Ελλάδα.

Μαζί με τους χορευτές πάνω στη σκηνή, ο Κροάτης performer έδωσε μία απολαυστική και γεμάτη ενέργεια ερμηνεία, προκαλώντας γέλια, αλλά και ενθουσιασμό στο κοινό.

Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στους επίσημους λογαριασμούς της εκπομπής, και μέσα σε λίγες ώρες, άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς Έλληνες fans της Eurovision να σχολιάζουν πόσο αγαπητή παραμένει η Παπαρίζου στην Ευρώπη, περισσότερα από 20 χρόνια μετά τη νίκη της.

Η εμφάνιση μάλιστα φαίνεται πως εντυπωσίασε ιδιαίτερα και την κριτική επιτροπή, αφού ο διαγωνιζόμενος κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση της βραδιάς, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα για την προσπάθειά του.

