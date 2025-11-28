Η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης συνεργάζονται για πρώτη φορά.

Οι δυο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ρομαντικό ντουέτο που αποτελεί το soundtrack της ταινίας «Ο Έρωτας γράφεται…».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου, είναι μια σύγχρονη ρομαντική κομεντί για τις δεύτερες ευκαιρίες, τον έρωτα, την οικογένεια και την προσωπική εξέλιξη.

Το τραγούδι, με στίχους του Βασίλη Μυριανθόπουλου και μουσική του Κωνσταντίνου Κωτούλα, αποτυπώνει τη μαγεία και την τρυφερότητα του έρωτα, ενώ πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και το κινηματογραφικό video clip με πλάνα από την ταινία, παρουσιάζοντας τους δύο καλλιτέχνες σε μοναδικές ερμηνείες.

Η ταινία ξεχωρίζει για τον συνδυασμό live action και animated στοιχείων, με έμπνευση από το street art, και προβάλλει μια τολμηρή και μοντέρνα κινηματογραφική αισθητική.

Η επίσημη κυκλοφορία της είναι προγραμματισμένη για τις 25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την ICONIC FILMS.

Το ντουέτο Παπαρίζου – Μουζουράκη έρχεται να μας υπενθυμίσει πως ο έρωτας γράφεται με όρκους, χάδια και φιλιά, μέσα από τη μουσική και την κινηματογραφική εμπειρία.