Η Έλενα Παπαρίζου προκάλεσε χθες, Δευτέρα 8/12, μεγάλη ανησυχία στους θαυμαστές της, μετά από την είδηση ότι χρειάστηκε εσπευσμένα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις καινούργιες πληροφορίες, που έφερε σήμερα, Τρίτη 9/12, στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Happy Day», η εκρηκτική τραγουδίστρια λιποθύμησε κατά τη διάρκεια πρόβας στο The Voice.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά η ομάδα της εκπομπής, η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται από εχθές υπό παρακολούθηση από τους γιατρούς, ενώ έχει υποβληθεί η ίδια σε διάφορες εξετάσεις προκειμένου οι ειδικοί να διακρίνουν την ακριβή αιτία που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο. Δεν έχει διευκρινιστεί, μέχρι στιγμής, τι είναι αυτό που έκανε την τραγουδίστρια να νιώσει αυτή την έντονη αδιαθεσία. Ωστόσο, οι γιατροί συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση.

Μάλιστα, η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε στην εκπομπή, μεταφέροντας το ρεπορτάζ: «Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρόβας στο The Voice. Υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις για να καταλήξουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο. Συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Θα υπάρξει αντικατάσταση από τον Κωστή Μαραβέγια. Θα δούμε και τι χρόνος ανάρρωσης θα χρειαστεί. Δεν είναι μια εύκολη περίοδος για την Έλενα Παπαρίζου και στα προσωπικά της».

