Ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά στιγμιότυπο έλαβε χώρα σε πρόσφατη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου. Η γνωστή τραγουδίστρια διέκοψε τη ροή ου live της προκειμένου να βρεθεί κοντά σε μια μικρή θαυμάστριά της, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που έγιναν viral στο TikTok, η Έλενα Παπαρίζου κατέβηκε από το stage για να σφίξει στην αγκαλιά της το κορίτσι, το οποίο στεκόταν στις πρώτες σειρές κρατώντας μια ανθοδέσμη και ένα πανό αφιερωμένο στην καλλιτέχνιδα.

«Περπατάει όρθια πλέον και δεν είναι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει μεγάλο αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργεία για να σηκωθεί από την καρεκλίτσα της», ανέφερε αρχικά η Έλενα Παπαρίζου.

Η εικόνα ήταν αρκετή για να «λυγίσει» ακόμα και τους πιο ψύχραιμους, με το χειροκρότημα να σκεπάζει τη μουσική.

Στη συνέχεια, εμφανώς συγκινημένη, της είπε: «Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’ αγαπώ πολύ».

Η μικρή Δήμητρα ανταπέδωσε την αγκαλιά, κρατώντας στα χέρια της τα λουλούδια που είχε φέρει για την αγαπημένη της τραγουδίστρια. Το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ πολλοί απαθανάτισαν τη σκηνή με τα κινητά τους. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα σχετικά βίντεο άρχισαν να κάνουν τον γύρο των social media, με χιλιάδες χρήστες να μιλούν για μία από τις πιο ανθρώπινες στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

Η σχέση της Δήμητρας με την Έλενα Παπαρίζου

Όσοι παρακολουθούν την πορεία της Έλενας Παπαρίζου γνωρίζουν ότι η σχέση της με τη μικρή Δήμητρα δεν είναι καινούργια. Η τραγουδίστρια έχει σταθεί διακριτικά δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια, παρακολουθώντας την προσπάθειά της να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να κερδίσει ξανά την καθημερινότητά της.

Γι’ αυτό και η εικόνα της Δήμητρας να στέκεται πλέον όρθια, να περπατά και να της προσφέρει η ίδια λουλούδια είχε για την Έλενα Παπαρίζου μεγάλη συναισθηματική αξία.

govastiletto.gr -Έλενα Παπαρίζου: «Έχει χάρη που κρατούσα τον πατέρα μου, γιατί θα είχε φάει πολύ ξύλο»