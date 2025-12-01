Ένα ξεχωριστό μουσικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στη σκηνή του The Voice το βράδυ της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, με την Έλενα Παπαρίζου και τον Μάνο Πυροβολάκη να ερμηνεύουν μαζί το «My Number One».

Η Έλενα Παπαρίζου, διατηρώντας το εκρηκτικό της στυλ, συναντήθηκε μουσικά με τον Μάνο Πυροβολάκη, ο οποίος προσέθεσε τη χαρακτηριστική κρητική του ταυτότητα μέσω του ήχου της λύρας. Μαζί, χάρισαν μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο τραγούδι που έφερε την πρώτη νίκη της Ελλάδας στη Eurovision.

Οι coaches δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, ενώ το κοινό τούς αποθέωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Δείτε την εμφάνισή τους:

Να υπενθυμίσουμε ότι η Έλενα Παπαρίζου κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision το 2005, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι “My Number One”.

Το τραγούδι συγκέντρωσε 230 βαθμούς και χάρισε στην Ελλάδα τη μοναδική μέχρι σήμερα νίκη της στον θεσμό. Η στιγμή αυτή θεωρήθηκε ιστορική για τη χώρα και εκτόξευσε ακόμη περισσότερο την καριέρα της Έλενας Παπαρίζου σε όλη την Ευρώπη.