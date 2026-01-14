Μία άκρως αισθησιακή στιγμή από τις πρόσφατες εμφανίσεις της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Έλενα Παπαρίζου, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται αυτό το διάστημα στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό σόου με τίτλο «The Velvet Night», το οποίο συνδυάζει στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου ερμηνεύει το τραγούδι «Be Italian», ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί έναν άκρως αισθησιακό χορό, καθισμένη σε καρέκλα επί σκηνής.

Στο απόσπασμα, η τραγουδίστρια εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της, φορώντας στενό κορσέ, περούκα και ψηλοτάκουνα μποτάκια, αναδεικνύοντας τη θεατρικότητα και τον ερωτισμό του σόου της.

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και σχόλια θαυμασμού από τους θαυμαστές της.

