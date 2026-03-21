Σάββατο 21 Μαρτίου 2026,
Lifestyle

Έλενα Παπαρίζου: Όλη η αλήθεια για την υγεία της τραγουδίστριας

Τι ακριβώς συμβαίνει με την Έλενα Παπαρίζου...
Βασίλης Κοντζεδάκης
21.03.2026 | 09:00 UPD:21.03.2026, 07:43
Έλενα Παπαρίζου: Όλη η αλήθεια για την υγεία της τραγουδίστριας

Και ποιος δεν έχει ανησυχήσει για την Έλενα Παπαρίζου! Η είδηση ότι αναβάλλονται οι παραστάσεις στο κέντρο που εμφανίζεται μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Τι ακριβώς συμβαίνει με την Έλενα Παπαρίζου; Είναι κάτι σοβαρό; Οι φήμες δίνουν και παίρνουν, όμως τίποτα, δεν είναι ξεκαθαρισμένο! Πάμε να δούμε τα πράγματα απ’ την αρχή.

Η προγραμματισμένη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο νυχτερινό κέντρο NOX το βράδυ της Τετάρτης, 18/3, αναβλήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νυχτερινό κέντρο ενημέρωσε σε ανακοίνωσή του, ότι η εν λόγω εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου δεν θα πραγματοποιηθεί, ωστόσο χωρίς να αναφέρεται ο λόγος.

Το πρωί της Παρασκευής 20/3, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του Αντ1, έγινε γνωστό ότι ο λόγος ήταν η έντονη αδιαθεσία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία από την προηγούμενη ημέρα αισθανόταν ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να εκτελέσει το πρόγραμμα.

Η τραγουδίστρια είχε υποστεί υπερκόπωση και είχε νοσηλευτεί τον Δεκέμβριο. Αρχικά, ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε: «Ψάξαμε να δούμε τι έχει συμβεί, μάθαμε λοιπόν ότι από την προηγούμενη ημέρα η Έλενα Παπαρίζου ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις και την Τετάρτη που πήγε στο μαγαζί ουσιαστικά δεν μπόρεσε να τραγουδήσει, να βγάλει το πρόγραμμα».

Ο ίσιος συνέχισε: «Θυμίζω ότι η Έλενα Παπαρίζου τον Δεκέμβριο, δηλαδή περίπου τρεις μήνες πριν, είχε μείνει αρκετές μέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, είχε πάθει υπερκόπωση και τώρα μέσα σε δυόμιση-τρεις μήνες έρχεται νέο περιστατικό. Δεν ξέρουμε περισσότερα, δεν ξέρουμε δηλαδή αν έχει πάει σε νοσοκομείο, αν έχει πάει κάποιος γιατρός να την επισκεφτεί».

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Έλενα Παπαρίζου #υγεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.