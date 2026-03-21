Έλενα Παπαρίζου: Όλη η αλήθεια για την υγεία της τραγουδίστριας

Και ποιος δεν έχει ανησυχήσει για την Έλενα Παπαρίζου! Η είδηση ότι αναβάλλονται οι παραστάσεις στο κέντρο που εμφανίζεται μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Τι ακριβώς συμβαίνει με την Έλενα Παπαρίζου; Είναι κάτι σοβαρό; Οι φήμες δίνουν και παίρνουν, όμως τίποτα, δεν είναι ξεκαθαρισμένο! Πάμε να δούμε τα πράγματα απ’ την αρχή.

Η προγραμματισμένη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο νυχτερινό κέντρο NOX το βράδυ της Τετάρτης, 18/3, αναβλήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νυχτερινό κέντρο ενημέρωσε σε ανακοίνωσή του, ότι η εν λόγω εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου δεν θα πραγματοποιηθεί, ωστόσο χωρίς να αναφέρεται ο λόγος.

Το πρωί της Παρασκευής 20/3, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του Αντ1, έγινε γνωστό ότι ο λόγος ήταν η έντονη αδιαθεσία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία από την προηγούμενη ημέρα αισθανόταν ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να εκτελέσει το πρόγραμμα.

Η τραγουδίστρια είχε υποστεί υπερκόπωση και είχε νοσηλευτεί τον Δεκέμβριο. Αρχικά, ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε: «Ψάξαμε να δούμε τι έχει συμβεί, μάθαμε λοιπόν ότι από την προηγούμενη ημέρα η Έλενα Παπαρίζου ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις και την Τετάρτη που πήγε στο μαγαζί ουσιαστικά δεν μπόρεσε να τραγουδήσει, να βγάλει το πρόγραμμα».

Ο ίσιος συνέχισε: «Θυμίζω ότι η Έλενα Παπαρίζου τον Δεκέμβριο, δηλαδή περίπου τρεις μήνες πριν, είχε μείνει αρκετές μέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, είχε πάθει υπερκόπωση και τώρα μέσα σε δυόμιση-τρεις μήνες έρχεται νέο περιστατικό. Δεν ξέρουμε περισσότερα, δεν ξέρουμε δηλαδή αν έχει πάει σε νοσοκομείο, αν έχει πάει κάποιος γιατρός να την επισκεφτεί».

govastiletto.gr – Έλενα Παπαρίζου: Τι συμβαίνει με την υγεία της τραγουδίστριας;