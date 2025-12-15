Η Έλενα Παπαρίζου ήρθε, πριν από λίγες ημέρες, αντιμέτωπη με μια περιπέτεια υγείας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, αφού ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία στα γυρίσματα του The Voice.

H αποκάλυψη έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας της.

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, μιλώντας στο Happy Day για την περιπέτεια της υγείας της, ανέφερε: «Λιποθύμησε κατά την διάρκεια της πρόβας στο The Voice. Υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις για να καταλήξουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο. Συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Θα υπάρξει αντικατάσταση από τον Μαραβέγια. Θα δούμε και τι χρόνος ανάρρωσης θα χρειαστεί. Δεν είναι μια εύκολη περίοδος για την Έλενα και στα προσωπικά της».

Σήμερα, έγινε γνωστό στο Πρωινό του ΑΝΤ1, ότι η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Παρασκευή 12/12, αφού ήταν καλύτερα. Η τραγουδίστρια αναρρώνει και σύντομα θα τη δούμε να επιστρέφει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Ο Πάνος Κατσαρίδη ςανέφερε: «Οι εμφανίσεις της στο Nox θα ξεκινήσουν μετά των Φώτων. Είναι πολύ καλύτερα, ανακτά δυνάμεις και ετοιμάζει ωραία πράγματα. Στο Voice θα επιστρέψει κανονικά».

