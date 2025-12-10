Τα τελευταία 24ωρα έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανησυχία με την κατάσταση της υγείας της Έλενας Παπαρίζου, η οποία νοσηλεύτηκε την Δευτέρα 8/12, εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η εκρηκτική τραγουδίστρια λιποθύμησε κατά τη διάρκεια πρόβας στο The Voice.

Η Έλενα Παπαρίζου χθες, Τρίτη 9/12, ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Περιστέρι. Ωστόσο, λόγω της νοσηλείας της δεν κατάφερε να παρευρεθεί, με αποτέλεσμα το show να πραγματοποιεί η Πέγκυ Ζήνα. Μάλιστα, τη θέση της στο The Voice θα καλύψει ο Κωστής Μαραβέγιας, μέχρι να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε σήμερα, Τετάρτη 10/12, η εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, η Έλενα Παπαρίζου αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες 24 ώρες, ενώ οι γιατροί πρόκειται να την υποβάλουν σε παραπάνω εξετάσεις προκειμένου να βρουν ποια είναι ακριβώς τα αίτια που προκάλεσαν το λιποθυμικό επεισόδιο. Μάλιστα, στην τραγουδίστρια θα χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε, αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν, ότι η Έλενα Παπαρίζου είχε ξανά επισκεφτεί το ιδιωτικό θεραπευτήριο πριν από κάποιες ημέρες λόγω έντονου άγχους που βίωνε: «Η γυναίκα έχει ξαναπάει στο ιδιωτικό θεραπευτήριο πριν από κάποιες εβδομάδες για κοιλιακό άγχος, της έδωσαν κάποια χάπια. Το άγχος προφανώς εντάθηκε και γι’ αυτό είχε τον έντονο αυτό πόνο στο στομάχι».

Επίσης, όπως αποκάλυψε η εκπομπή, η Έλενα Παπαρίζου δεν θα βρίσκεται στο εορταστικό επεισόδιο του The Voice.

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας για Έλενα Παπαρίζου: «Είχε ξαναπάει για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος! Επέλεξα να μην δώσω το θέμα»