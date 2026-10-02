Οι κριτές του «The Voice» μίλησαν στην κάμερα του ΣΚΑΪ, για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή το πρώτο επεισόδιο που θα προβληθεί αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00 και είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο τραγουδιστή.

Στο αφιέρωμα θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ το «παρών» δίνουν καλλιτέχνες που συνδέθηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως ο Στέλιος Διονυσίου, η Κατερίνα Στανίση, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Apon.

«Σήμερα αυτή η εκπομπή είναι μόνο για τον Γιώργο. Να τον τιμήσουμε, να του δείξουμε πόσο πολύ μας άγγιξε, γιατί την αλήθεια του την έλεγε μέσα από τα τραγούδια του», ανέφερε η Έλενα Παπαρίζου, ενώ συγκινημένη συνέχισε και είπε: «Ο Γιώργος αγαπούσε τη ζωή πάρα πολύ. Είχε κι άλλα να δώσει. Δεν ήταν η ώρα του να φύγει».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για το κλίμα που επικράτησε στα γυρίσματα: «Ήρθαμε εδώ απόψε για να γεμίσουμε αυτές τις σιωπές που είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί εμένα προσωπικά μου υπενθυμίζουν την απουσία του. Γεμίζοντάς τες με τη μουσική του, δίνουμε και ένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που είναι ένα πένθος».

«Πάντα επέλεγε να λέει τα τραγούδια με τη δική του αλήθεια, αυτά που ένιωθε μέσα του. Αλλά μετά που έφυγε, κάποιοι στίχοι από στιχουργούς και δημιουργούς έχουν αποκτήσει δεύτερο νόημα από την απώλεια», συμπλήρωσε η Έλενα Παπαρίζου και κατέληξε: «Εύχομαι να έχει καλό ταξίδι και όταν θα έρθει η ώρα θα τα ξαναπούμε».

«Θα μας λείψει. Μας λείπει ήδη», ανέφερε από την πλευρά του ο Χρήστος Μάστορας.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Έλενα Παπαρίζου: Φανερά καταβεβλημένη στις πρώτες δηλώσεις της για τον θάνατο του Μαζωνάκη