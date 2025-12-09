Η είδηση ότι η Έλενα Παπαρίζου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, μετά από έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Voice, προκάλεσε ανησυχία.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα είχε ενοχλητικούς πόνους στο στομάχι και ήταν ιδιαίτερα κουρασμένη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών της στο μουσικό σόου του ΣΚΑΪ, των εντατικών προβών για τις εμφανίσεις της με τον Τάκη Ζαχαράτο σε νυχτερινό μαγαζί, αλλά και της αλλαγής περιβάλλοντος στην καθημερινότητά της.

Ο Κωστής Μαραβέγιας την αντικαθιστά στο αποψινό γύρισμα του The Voice.

Διάβασε παρακάτω την ανακοίνωση της εταιρείας της, Minos EMI

Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας.

Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, Το ‘Χουμε, στην σημερινή εκδήλωση με το άναμμα του δέντρου στο Περιστέρι, θα εμφανιστεί η Πέγκυ Ζήνα, αντικαθιστώντας την Έλενα Παπαρίζου.

