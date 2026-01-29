Η EBU αποκαλύπτει τα πρώτα Eurovision Icons που θα ηγηθούν της πρωτοποριακής Live Tour για την 70ή επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με την κορυφαία pop star Έλενα Παπαρίζου να είναι μέρος του ως η μοναδική Ελληνίδα. Αυτή η μοναδική και αξέχαστη ζωντανή γιορτή για τα 70 μαγικά χρόνια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα ενώσει τους super stars της Eurovision με επιλεγμένους αστέρες από τον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού του 2026, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ταξίδι μέσα από επτά δεκαετίες αξέχαστης μουσικής, συγκίνησης και κοινής χαράς.

Από διαχρονικούς ύμνους έως σύγχρονα κλασικά τραγούδια, οι θαυμαστές στις αρένες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα ζήσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision όπως ποτέ άλλοτε. Η πρώτη επίσημη Eurovision Song Contest Live Tour θα επισκεφθεί 10 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2026 και οι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τις δικές τους συμμετοχές στη Eurovision σε κάθε συναυλία. Οι θαυμαστές του διαγωνισμού θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικές νέες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών από την 70χρονη ιστορία του θεσμού.

Alessandra (5η θέση – Νορβηγία 2023), Guy Sebastian (5η θέση – Αυστραλία 2015), Έλενα Παπαρίζου (Νικήτρια – Ελλάδα 2005, 3η θέση 2001), Johnny Logan (Νικητής – Ιρλανδία 1980, 1987), Katrina (Νικήτρια – Ηνωμένο Βασίλειο 1997), Lordi (Νικητές – Φινλανδία 2006) και Verka Serduchka (2η θέση – Ουκρανία 2007). Το λαμπερό καστ μπορεί να διαφέρει ανά πόλη και χώρα, ενώ σε κάθε στάση θα εμφανίζονται και καλεσμένοι-έκπληξη. Οι πλήρεις λίστες καλλιτεχνών για κάθε τοποθεσία θα είναι διαθέσιμες στο www.eurovision.com/tour.

Η Έλενα Παπαρίζου έγραψε ιστορία το 2005, χαρίζοντας στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη στη Eurovision με το αξέχαστο τραγούδι «My Number One». Μια δυναμική ερμηνεύτρια και ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ανήκει επίσης σε ένα επίλεκτο κλαμπ καλλιτεχνών που έχουν τερματίσει δύο φορές στην πρώτη τριάδα: κατέκτησε την 3η θέση στον Διαγωνισμό του 2001 με το συγκρότημά της, τους Antique, ερμηνεύοντας το «(I Would) Die for You».

Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Ημερομηνίες ζωντανής περιοδείας του Eurovision Song Contest

Οι fans μπορούν να παρακολουθήσουν το Eurovision Song Contest Live Tour στις παρακάτω αρένες:

Ιούνιος 2026

Δευ 15 Ιουνίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – O2 Arena

Τετ 17 Ιουνίου – Αμβούργο, Γερμανία – Barclays Arena

Παρ 19 Ιουνίου – Μιλάνο, Ιταλία – Arena Milano

Σαβ 20 Ιουνίου – Ζυρίχη, Ελβετία – Hallenstadion

Δευ 22 Ιουνίου – Αμβέρσα, Βέλγιο – AFAS Dome

Τρι 23 Ιουνίου – Κολωνία, Γερμανία – Lanxess Arena

Πεμ 25 Ιουνίου – Κοπεγχάγη, Δανία – Royal Arena

Σαβ 27 Ιουνίου – Άμστερνταμ, Ολλανδία – Ziggo Dome

Δευ 29 Ιουνίου – Παρίσι, Γαλλία – Accor Arena

Ιούλιος 2026

Πεμ 2 Ιουλίου – Στοκχόλμη, Σουηδία – Avicii Arena

Για πλήρεις λεπτομέρειες της περιοδείας, ανακοινώσεις καλλιτεχνών και συνδέσμους εισιτηρίων, επισκεφθείτε το eurovision.com/tour.