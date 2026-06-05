Η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρέτισε με βαθιά συγκίνηση τον Θάνο Καραγρηγόρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η τραγουδίστρια τόνισε πως ο Θάνος Καραγρηγόρης υπήρξε καθοριστικός άνθρωπος στην καλλιτεχνική της πορεία, αποδίδοντάς του μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της εξέλιξης.

«Θάνο μου, αγαπημένε μου φίλε! Εάν δεν υπήρχες εσύ δεν θα υπήρχα εγώ», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που την έφερε στην Ελλάδα και πίστεψε στις δυνατότητές της από τα πρώτα βήματα της καριέρας της.

Η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε επίσης, στη συμβολή του στη συμμετοχή της στη Eurovision, αλλά και στη γνωριμία της με τον Γιάννη Δόξα, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει πολλές φορές «καλλιτεχνικό της πατέρα».

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, αποκάλυψε πως έμαθε για τον θάνατό του ενώ βρισκόταν στο στούντιο και ότι η είδηση την κατέβαλε ψυχολογικά.

Όπως έγραψε, τα νέα την «διέλυσαν» και για αρκετή ώρα δεν μπορούσε καν να πάρει ανάσα από τη στεναχώρια της.

Ο Θάνος Καραγρηγόρης υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής δισκογραφίας, έχοντας συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής. Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου ανέδειξε όχι μόνο τη σπουδαία επαγγελματική του διαδρομή, αλλά και τον ανθρώπινο δεσμό που είχε αναπτύξει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

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