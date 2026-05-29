Η Έλενα Παπαρίζου ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό της tour και βρίσκεται ήδη σε εντατικές πρόβες με τους χορευτές της, προετοιμάζοντας το νέο της πρόγραμμα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε βίντεο από το στούντιο πρόβας, δείχνοντας στιγμές από τη δουλειά που γίνεται για τις εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα.

«Πρόβες… πρόβες… έρχεται το summer tour. Κυριακή 31 Μαΐου τα λέμε στην Κατερίνη», έγραψε στη λεζάντα της, δίνοντας το στίγμα για την έναρξη της περιοδείας της.

