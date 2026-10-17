Η Έλενα Ράπτη βιώνει βαρύ πένθος, αφού πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, Δημήτρης Ράπτης.

Η βουλευτής αποχαιρέτησε τον αγαπημένο της πατέρα μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία τους, μοιράστηκε ένα μακροσκελές μήνυμα εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνειά της για τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της σε κάθε βήμα της ζωής της.

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. Μεγάλωσα ως “η κόρη του Δημήτρη Ράπτη”. Και αυτός είναι ο σπουδαιότερος τίτλος τιμής που είχα ποτέ. Η μεγαλύτερη ευλογία να έρθω σε αυτό τον κόσμο ως κόρη σου μπαμπά. Γιατί με το που γεννήθηκα είχα ένα άνθρωπο να με λατρεύει! Να ζει για μένα! Να μου προσφέρει τα πάντα! Ο μπαμπάς μου θείο δώρο! Γενναίος, εργατικός, ακέραιος, αποφασιστικός, ευφυής. Με πειθαρχία και πάθος στη δουλειά και με απεριόριστη αγάπη και δοτικότητα στο σπίτι. Μας μεγάλωσες με λατρεία, υπερπροστασία και γενναιοδωρία. Η λαχτάρα σου ήταν να κάνεις ευτυχισμένα τα παιδιά σου και να είσαι δίπλα στην οικογένεια στήριγμα και βράχος και πάντα μια μεγάλη αγκαλιά. Είσαι ο ορισμός της δύναμης! Δεν υπήρξε ποτέ κάτι ακατόρθωτο για εσένα! Ήσουν πάντα εκεί για όποιον είχε ανάγκη. Σε κουβαλάω μέσα μου από τη μέρα που γεννήθηκα. Έχεις χτίσει την ψυχή μου και την έχεις κάνει από ατσάλι. Μια ζωή βαθιά συνδεδεμένοι ψυχικά. Μια ζωή ένα! Και τότε και τώρα και πάντα! Τι περηφάνεια νιώθω για σένα μπαμπά μου! Τι ευγνωμοσύνη! Υποκλίνομαι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Έλενα Ράπτη.

Δείτε την συγκινητική ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena Rapti🙏🏼 (@rapti_elena_official)

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