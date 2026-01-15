Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, αποκάλυψε την προσωπική “μάχη” που έδωσαν με τον σύζυγό της, Γιάννη Μπρατάκο. Όπως εξομολογήθηκε, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μια περίοδος έντονης δοκιμασίας για την υγεία και των δύο. Ωστόσο, η ίδια τόνισε πως το γεγονός ότι στάθηκαν ο ένας στο πλευρό του άλλου ως απόλυτα στηρίγματα, ήταν αυτό που τους βοήθησε να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές και να βγουν πιο δυνατοί.

«Τα τελευταία δυο χρόνια δοκιμαστήκαμε με τον σύζυγό μου και οι δυο με προβλήματα υγείας. Χρειάστηκε να κάνω κάποιες επεμβάσεις. Δόξα τον Θεό όλα ξεπεράστηκαν. Είχαμε ο ένας τον άλλον. Προχωράμε με αισιοδοξία», ανέφερε αρχικά η Έλενα Ράπτη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ξεπεράσαμε τα προβλήματα υγείας με τον σύζυγό μου έχοντας ο έναν τον άλλον. Αγαπώ, εκτιμώ τον σύζυγό μου, είναι το στήριγμά μου. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ασφαλές», συμπλήρωσε.

Θυμίζουμε εδώ, πως το ζευγάρι αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και μάλιστα ο γάμος τους έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα.

«Ένα ευτυχισμένο ξεκίνημα, πριν από κάποιους μήνες στο Δημαρχείο της Αθήνας. Τότε η ανηφόρα μας κατέληγε στον χαμογελαστό Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη.

Η πιο πρόσφατη ανηφόρα με βρίσκει στο νοσοκομείο 401, εκτός εντατικής, υγιή και δυνατό πλέον, με την Έλενα αδιάκοπα δίπλα μου, γεμάτη πολύτιμη φροντίδα, αστείρευτη αγάπη και αληθινή έγνοια.

Οι διαδρομές που κάνουμε με τους ανθρώπους της ζωής μας δεν είναι πάντοτε εύκολες και ξεκούραστες. Οι δύσκολες στιγμές, όμως, είναι οι πιο καθοριστικές, καθώς επιβεβαιώνουν την αληθινή αξία της συντροφικότητας.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον σας», έγραψε ο Γιάννης Μπρατάκος σε ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioannis Bratakos (@ioannisbratakos)

govastiletto.gr – Γιάννης Μπρατάκος-Έλενα Ράπτη: Σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού με casual looks στο κέντρο της Αθήνας

govastiletto.gr – Γιάννης Μπρατάκος-Έλενα Ράπτη: Σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού με casual looks στο κέντρο της Αθήνας