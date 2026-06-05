Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αναβολή, η Έλενα Τοπαλίδου ζήτησε από περιπολικό να την μεταφέρει στο Μεταξουργείο, λέγοντας ότι είναι ταραγμένη.

H Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητό της για έλεγχο στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη δεύτερη μέτρηση του αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα.

Νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η Έλενα Τοπαλίδου ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την ίδια και τον γιο της, τονίζοντας παράλληλα ότι ήταν ένα γεγονός που δεν θα ξανασυμβεί: «Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προς τους ανθρώπους που με σέβονται, και πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου».

govastiletto.gr – Έλενα Τοπαλίδου: Τα πρώτα λόγια της μετά τη σύλληψή της – «Έκανα λάθος, δεν θα επαναληφθεί ξανά»