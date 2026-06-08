Η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου, που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πήρε νέα αναβολή και ορίστηκε για τις 7 Οκτωβρίου 2026.

Η ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατά τη σημερινή διαδικασία, ενώ το παρών έδωσε συνεργάτης του δικηγόρου της, ο οποίος ζήτησε εκ νέου αναβολή επικαλούμενος κώλυμα.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σύλληψή της το βράδυ της 5ης Ιουνίου, όταν σε έλεγχο της τροχαίας διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια με τη διαδικασία του αυτοφώρου και είχε ζητήσει αναβολή προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της, αίτημα που έγινε δεκτό, με τη δίκη να μετατίθεται αρχικά για τις 8 Ιουνίου, σήμερα.

Στη συνέχεια, όμως, η ίδια δεν παρέστη στη νέα δικάσιμο, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αναβολή της υπόθεσης.

Το δικαστήριο τελικά όρισε νέα ημερομηνία εκδίκασης για τον Οκτώβριο του 2026.

Σε προηγούμενες δηλώσεις της, η Έλενα Τοπαλίδου είχε αναφερθεί στο περιστατικό κάνοντας λόγο για «μια κακή στιγμή», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα λάθος από το οποίο θα διδαχθεί. Παράλληλα, είχε ζητήσει σεβασμό και διακριτικότητα, επισημαίνοντας ότι εκείνη την περίοδο το βασικό της μέλημα είναι ο γιος της, ο οποίος δίνει πανελλαδικές εξετάσεις και ότι δεν επιθυμεί να επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάσταση της οικογένειάς της.

Govastiletto.gr – Έλενα Τοπαλίδου: Τα πρώτα λόγια της μετά τη σύλληψή της – «Έκανα λάθος, δεν θα επαναληφθεί ξανά»