Η Έλενα Τοπαλίδου βρέθηκε στο πλευρό του βραβευμένου με Όσκαρ, Νίκολας Κέιτζ στην ταινία «The Carpenter’s Son», μια ανορθόδοξη εκδοχή της ιστορίας του Ιησού.

Στο φιλμ, η ηθοποιός υποδύεται τον σατανά, ενώ ο Χολιγουντιανός σταρ τον Ιωσήφ. Μέχρι να βρεθεί στο πλατό, η Τοπαλίδου παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει πως θα συνεργαζόταν με τον ίδιο.

Μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η ηθοποιός και χορεύτρια περιέγραψε τη συνεργασία τους: «Γίνανε τα γυρίσματα το καλοκαίρι. Παίζει ο Νίκολας Κέιτζ. Και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να καταλάβω τελικά ότι παίζει ο Νίκολας Κέιτζ, μέχρι που τον συνάντησα και πάλι δεν το πίστευα. Είναι συμπαθέστατος. Είναι πολύ γοητευτικός. Είναι αυτός που ξέρουμε».

Η Έλενα θυμήθηκε επίσης, την πρώτη τους συνάντηση, όταν ο Κέιτζ της έκανε ενθαρρυντικά «σήματα» από μακριά, αλλά εκείνη πίστεψε αρχικά ότι επρόκειτο για κάποιον άλλον ή για τον ντουμπλέρ του.

«Εγώ έκανα τον σατανά στην ταινία και εκείνος τον Ιωσήφ. Είναι η ιστορία του Ιησού με έναν άλλο τρόπο. Και μάλιστα την πρώτη φορά που κάναμε κάτι μαζί, μου έκανε σήματα ότι “τι ωραία τα κάνεις” και εγώ νόμιζα ότι δεν ήταν αυτός», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας την έκπληξη και τον ενθουσιασμό της.

Η εμπειρία αυτή, όπως εξομολογείται, ήταν μοναδική και άφησε έντονα συναισθήματα, συνδυάζοντας την επαγγελματική της πρόκληση με τη συγκίνηση της συνεργασίας με έναν από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

