Η χορεύτρια και ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Ιουνίου στην Αθήνα, μετά από έλεγχο της Τροχαίας που έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το όχημά της ακινητοποιήθηκε περίπου στις 02:00 επί της οδού Πατησίων, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ.

Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,8 mg/lt αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα και η δεύτερη 0,7 mg/lt, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25 mg/lt.

Μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου, η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από την ίδια σχετικά με το περιστατικό.

Govastiletto.gr – Νίκος Κουρής: «Πάγωσε» τις διαδικασίες του διαζυγίου του με την Έλενα Τοπαλίδου – Τι συνέβη;