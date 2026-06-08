Ο DJ Stephan μίλησε ανοιχτά για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με την πρώην σύντροφό του, Έλενα Τσαγκρινού, τονίζοντας ότι παρά τον χωρισμό τους παραμένουν σε πολύ καλές σχέσεις και έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα τον γιο τους.

Όπως ανέφερε, οι δυο τους επικοινωνούν άψογα, έχουν βρει από την αρχή τις ισορροπίες στη συνδιαχείριση του παιδιού τους και φροντίζουν να του προσφέρουν ένα σταθερό και αγαπημένο περιβάλλον.

Παράλληλα, σχολίασε τη νέα προσωπική ζωή της τραγουδίστριας, υπογραμμίζοντας πως είναι ελεύθερη να προχωρήσει τη ζωή της όπως επιθυμεί.

Ο ίδιος εξέφρασε τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς την πρώην σύντροφό του, σημειώνοντας ότι έχουν μοιραστεί όμορφες στιγμές και πως η μεταξύ τους αγάπη και εκτίμηση ως άνθρωποι, παραμένει αναλλοίωτη.

Την ίδια ώρα, η Έλενα Τσαγκρινού άφησε να εννοηθεί ότι διανύει μια νέα, ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί ιδιαίτερα στις λεπτομέρειες της σχέσης της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Govastiletto.gr – Έλενα Τσαγκρινού: Τα πρώτα λόγια για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα – «Το “καίγομαι” τα λέει όλα!»