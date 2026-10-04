Μια τρυφερή στιγμή με τον δύο ετών γιο της, Ηρακλή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Έλενα Τσαγκρινού.

Η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, ενώ μέσα από τα social media δημοσιεύει κατά διαστήματα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τον γιο της.

Η τρυφερή στιγμή μαμάς και γιου

Το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, η Έλενα Τσαγκρινού ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τον μικρό Ηρακλή.

Στα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια κρατά τον γιο της στην αγκαλιά της, ενώ εκείνος της δίνει ένα τρυφερό φιλί. Οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν μια ήρεμη στιγμή μαζί, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

«Χαίρομαι που μεγαλώνω κι εγώ μαζί σου»

Η Έλενα Τσαγκρινού συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, αναφερόμενη στον ξεχωριστό δεσμό που έχει αναπτύξει με τον γιο της και στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν μαζί.

«Όταν παλεύουμε βλέπω εσένα και εμένα μαζί. Είμαστε ίδιοι και χαίρομαι που μεγαλώνω και εγώ μαζί σου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη E L E N A T S A G R I N O U (@elenatsagkrinou_official)

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