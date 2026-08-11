Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Έλενα Τσαγκρινού, καθώς ο γιος της, Ηρακλής, γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά του.

Η τραγουδίστρια, που έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημαντική θέση που έχει ο γιος της στη ζωή της, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Με αφορμή τα γενέθλια του μικρού, δημοσίευσε ένα βίντεο και του ευχήθηκε δημόσια, εκφράζοντας την αγάπη και τη συγκίνησή της για τα δύο χρόνια που έχουν περάσει από τη γέννησή του.

«8/8 Ζωή μου… Πολύχρονος αγόρι μου! Ηρακλή μας, έγινες 2 χρόνων… Τα γενέθλιά σου είναι πολύ σημαντικά για μένα, είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί…», έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Τσαγκρινού.

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