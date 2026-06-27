Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους, επιλέγοντας να μοιράζονται με το κοινό όλο και πιο συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Ύστερα από τις πρώτες κοινές εμφανίσεις τους, και την επιβεβαίωση της σχέσης τους μέσα από συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, το ζευγάρι έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, την πρώτη κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη νέα φωτογραφία, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, με την Έλενα Τσαγκρινού να κάνει το χαρακτηριστικό duckface και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να χαμογελά διακριτικά στο φακό.

Την εικόνα συνόδευσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τη λιτή λεζάντα: «Έτσι γιατί», προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lampros Konstantaras (@lamproskonstantaras)

govastiletto.gr – Έλενα Τσαγκρινού – Λάμπρος Κωνσταντάρας: Μαζί στην πρεμιέρα της παράστασης «Ένα μωρό για Τρεις»