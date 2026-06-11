Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι.

Οι δυο τους είναι μαζί περίπου τρεις μήνες και χθες, Τετάρτη 10 Ιουνίου, βρέθηκαν στη μεγάλη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Μπαίνοντας στο χώρο, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε:

«Είμαστε πολύ καλά, όπως μας βλέπεις. Πάει εξαιρετικά. Της αφιέρωσα την “Κόκκινη Γραμμή”».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες εβδομάδες, είχε προηγηθεί η πρώτη τους κοινή ανάρτηση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

govastiletto.gr – Έλενα Τσαγκρινού – DJ Stephan: Οι σχέσεις τους μετά τον χωρισμό