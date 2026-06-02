Η Έλενα Τσαγκρινού έκανε τις νέες της δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με αφορμή το νέο της τραγούδι «Καίγομαι».

Η γνωστή τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή και τη νέα της σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Αρχικά, η Έλενα Τσαγκρινού απάντησε: «Ο Λάμπρος δεν είναι μόνο αυτά, το τραγούδι μου νομίζω τα λέει όλα, γι’ αυτό που περιγράφεις».

Σε επόμενη ερώτηση της δημοσιογράφου, η Έλενα Τσαγκρινού αναφέρθηκε στη συνάντησή της με την πρώην του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Έλενα Κώνστα και το βίντεο που ανέβασαν στο TikTok.

«Από την στιγμή που συνεργάζονται, ούτως ή άλλως, η πλευρά του δικού μου συντρόφου είναι πολύ ξεκάθαρη. Οπότε δεν τίθεται θέμα, είναι επαγγελματική σχέση. Είμαστε στην επιφάνεια, δεν κρύβουμε κάτι», απάντησε η Έλενα Τσαγκρινού.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και η τραγουδίστρια είναι μαζί εδώ και δύο μήνες, κάτι που λίγοι άνθρωποι γνώριζαν και κυρίως φίλοι από το στενό τους περιβάλλον.

Όμως, επέλεξαν να διατηρούν διακριτική στάση και να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Η Έλενα Τσαγκρινού, ως μητέρα ενός μικρού παιδιού, βάζει πάνω απ’ όλα το γιο της, Ηρακλή, και για αυτό αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή οτιδήποτε αφορά στην ιδιωτική της ζωή.

